Di seguito la Nota ufficiale inviata oggi dal dott. Vincenzo Lenti – consigliere comunale di Fratelli d’Italia – al Sindaco e al Segretario Comunale di Grottaglie, oltre al Prefetto di Taranto, e avente ad oggetto le Elezioni Amministrative del 03 e 04 Ottobre 2021:

“In qualità di consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Vi scrivo la presente nota ufficiale per significarVi quanto segue:

sulla pagina del sito ufficiale del Comune di Grottaglie, ad oggi, non sono stati ancora pubblicati i risultati delle preferenze dei candidati consiglieri comunali nonostante la validazione da parte dell’Ufficio Centrale.

La trasparenza amministrativa è il principio in base al quale le attività della pubblica amministrazione devono essere rese pubbliche e accessibili ai cittadini. Per favorirla, le informazioni devono essere disponibili in modo efficace sia all’interno sia all’esterno dell’amministrazione.

Confidando in un Vostro positivo e celere riscontro circa la pubblicazione dei dati sopra menzionati e ringraziando per la cortese attenzione, colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.” conclude la nota.