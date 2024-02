Pubblicità in concessione a Google

L’Associazione Medici per San Ciro ODV di Grottaglie è lieta di annunciare la nascita del CEntro Accoglienza Salute (CEAS), un’innovativa iniziativa di medicina polispecialistica solidale.

Pubblicità in concessione a Google

L’attuale scenario socio-economico ha evidenziato un aumento delle famiglie in difficoltà nell’affrontare le spese sanitarie, limitando così le opportunità di prevenzione e cura della salute. Il CEAS vuole rispettare la dignità delle fasce più deboli, offrendo gratuitamente servizi specialistici di assistenza medica. Il volontariato sociale si pone come forza trainante, con l’associazione che da 19 anni si ispira ai principi cristiani di solidarietà e vicinanza alle fasce più vulnerabili.

L’associazione ha già realizzato numerosi progetti, tra cui iniziative di screening cardiovascolare, donazione di defibrillatori con corsi al loro utilizzo e campagne di sensibilizzazione alla salute. Il progetto del CEAS si inserisce in questa visione solidale, rivolgendosi a cittadini disoccupati, comunitari senza TEAM, cittadini senza dimora, e persone con un ISEE inferiore a €8000, inclusi coloro già assistiti da centri di accoglienza.

Il luogo individuato per il CEAS è la Chiesa e Monastero di Santa Chiara a Grottaglie, un simbolo di accoglienza e solidarietà. Gli operatori sanitari volontari offriranno servizi gratuiti, con l’obiettivo di garantire cure mediche e diagnosi alle persone meno abbienti.

Il CEAS è inaugurato domenica 28 gennaio 2024 alle ore 17:30. L’evento da il via ufficiale alla diciannovesima edizione di Medici per San Ciro. Lo storico appuntamento che accompagna le celebrazioni del Santo Patrono nella Città delle Ceramiche continuerà, lunedì 29 gennaio alle 19:00, con la consegna della borsa di studio intitolata al compianto Ciro Rosati che sarà consegnata ad un giovane laureato in medicina nel 2023 originario di Grottaglie.

A sostegno delle iniziative del CEAS e per l’acquisto di attrezzatura elettromedicale è stata avviata una lotteria di solidarietà, nella quale sono state messe in palio sei opere donate da artisti di fama nazionale.