Sono partiti i lavori di riqualificazione di via Marconi: marciapiedi, arredo urbano e segnaletica. A segnalarlo è il sindaco Ciro D’Alò sui social e percorrendo la centralissima via di Grottaglie è possibile vedere i cantieri aperti.

“I lavori erano in programma da tempo ma per non creare disagi per le attività commerciali, abbiamo atteso la fine del periodo festivo natalizio per avviare gli interventi.”

Aggiunge il sindaco di Grottaglie.

Nuovi cordoli e nuova pavimentazione

“Oltre alla rimozione e successiva posa in opera dei cordoli e della pavimentazione, verranno realizzate le rampe di larghezza e pendenza.”

Caspò su ogni angolo

“Per richiamare la nostra identità produttiva, verranno installati, ad ogni angolo dei marciapiedi e posti su blocchi di pietra di Trani, dei caspó”.

Maiolica grottagliese per le piastrelle

“Per la realizzazione di fasce e riquadri sui marciapiedi, verranno utilizzate piastrelle in maiolica smaltata realizzate sempre dai nostri ceramisti.”