Sabato 23 novembre, alle ore 09:30, presso l’aula Consiliare del Comune di Grottaglie, sarà svelato il progetto di riqualificazione di via Leone XIII, un’area oggi in stato di abbandono che si prepara a rinascere come nuovo polo di servizi e socialità per la città.

Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e partner privati, rappresenta un passo importante per trasformare uno spazio dimenticato in una zona ricca di opportunità e funzionalità. L’iniziativa prevede interventi che ripensano completamente il volto di via Leone XIII, con una grande attenzione alla compatibilità paesaggistica e alla valorizzazione del contesto urbano esistente.

Tra gli interventi principali spiccano la creazione di una nuova strada pubblica che collegherà via Oberdan, via Leone XIII e via de Gasperi, arricchita da marciapiedi e una pista ciclabile, con l’obiettivo di favorire la mobilità sostenibile e migliorare i collegamenti tra diverse aree della città. Un altro elemento chiave sarà la realizzazione di una struttura polifunzionale moderna, in grado di ospitare fino a 300 persone, pensata per accogliere eventi, incontri e attività culturali.

Accanto a questa nuova struttura sorgerà un parco attrezzato per bambini di 5.000 metri quadrati, un ampio spazio verde che offrirà ai cittadini un luogo dove socializzare, rilassarsi e dedicarsi al tempo libero. Sarà inoltre realizzato un ampio parcheggio con circa 280 posti auto, di cui 83 di proprietà comunale, e gli altri al servizio delle nuove strutture. A completare l’intervento, un chiosco/bar che fornirà servizi aggiuntivi e si occuperà della manutenzione del parco.

L’incontro di sabato rappresenta un’occasione per conoscere nel dettaglio questo ambizioso progetto di rigenerazione urbana, comprendere le opportunità di sviluppo per Grottaglie e condividere una visione innovativa di città.