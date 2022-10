Pubblicità in concessione a Google

Continua a stupire l’Agri Gelateria Gelida Voglia a Grottaglie. Questo pomeriggio il laboratorio del Gusto presente nel punto vendita di via Parini presenta una novità che è davvero una grande leccornia: il gelato al gusto di Colombino di Manduria.

Pubblicità in concessione a Google

Un tuffo nel passato… un trasporto di emozioni, oltre che di gusto, che ci riporta agli antichi sapori… quelli che ci ricordano momenti felici con i nostri nonni, i nostri zii.

Cos’è il Colombino di Manduria

Il Colombino di Manduria è un dolce tipico pugliese che si produce nella città di Manduria, nella provincia di Taranto. Uno dolce che ci fa ricordare i nostri nonni e gli antichi sapori di una volta.

La nascita di questo dolce non è precisa e non ci sono dei documenti ufficiali che ne attestino l’origine. Tra gli abitanti di Manduria si è affermata la versione secondo la quale il colombino sia stato inventato negli anni Cinquanta del secolo scorso, quando la sua produzione cominciò ad affermarsi nella tradizione dolciaria della città.

Come gustare il gelato a Colombino di Manduria

Enzo Iannacone, maestro gelatiere e patron del marchio Gelida Voglia, ha preparato proprio quest’oggi il gelato al gusto di Colombino di Manduria ed è disponibile nel punto vendita a Grottaglie.

“E’ un altro nostro gelato a km zero. Un gelato che non è solo un piacere per il nostro palato ma è anche un piacere per il nostro cuore: questo dolce, divenuto oggi presidio slow food, ci ricorda molto gli antichi sapori di una volta, quelli che ci ricordano i nostri nonni, i nostri zii.”

Commenta Iannacone.

Che dire… le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione, bisogna solo assaggiarlo e farsi trasportare in una viaggio nel passato, riscoprendo tutte le cose belle di cui ha volte dimentichiamo l’esistenza.