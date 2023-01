Pubblicità in concessione a Google

Tra le attrattive che definiscono i festeggiamenti civili per la festa patronale di San Ciro a Grottaglie il luna park con le giostre rappresentano da sempre una tradizione ludica sia per i cittadini grottagliesi che per i forestieri.

Il luna park, già allestito nei pressi del Campus Campitelli, vedrà ripetersi quest’anno una bella novità: biglietti gratuiti per le famiglie con fragilità socio-economica.

Sindaco annuncia l’iniziativa

“Come ogni anno l’associazione dei giostrai, a ridosso delle celebrazioni del Santo Patrono San Ciro, ha deciso di donare alcuni blocchetti dei pass gratuiti per le giostre.

L’amministrazione comunale ha consegnato gli stessi all’ufficio dei servizi sociali che provvederà a distribuirli alle famiglie grottagliesi in difficoltà e seguite dal servizio.

Ringraziamo i giostrai che ogni anno ci danno l’opportunità di far vivere un momento di divertimento a tutti i nostri bambini.”