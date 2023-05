Grottaglie, novità su Viabilità

Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie informa che è stato disposto di istituire il divieto di transito per tutti i veicoli in via Romano nel tratto compreso tra via Martiri D’Ungheria e Romano al fine di evitare l’illecito ingresso nella Zona a traffico limitato.

Inoltre lo stesso ente ricorda che nei giorni feriali dalle ore 0.00 alle ore 9,00, dalle ore 12,30 alle ore 17,00 e dalle ore 19,30 alle ore 24.00;

il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle ore 0.00 alle ore 24.00.