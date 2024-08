Pubblicità in concessione a Google

Con Ordinanza n.145 del 2 agosto 2024 il Comune di Grottaglie ha istituito la temporanea sospensione della circolazione e della sosta veicolare con rimozione coatta per tutti i veicoli, in Piazza Rossano, Piazza Regina Margherita e via Chiesa Matrice nel periodo compreso tra il 05.08.2024 ed il 30.09.2024 secondo il seguente orario: tutti i giorni dalle ore 19.30 alle ore 01.00 del giorno successivo. E’ consentita la sola circolazione, nelle ore di vigenza dei divieti e limitazioni di cui sopra, ai cittadini residenti e/o dimoranti nelle menzionate aree già in possesso di permesso ZTL, nonché ai mezzi di soccorso, ai mezzi delle forze dell’ordine ed ai veicoli di cittadini muniti di contrassegno per diversamente abili già con facoltà di passaggio ZTL. Qui disponibile l’ordinanza completa.

Pubblicità in concessione a Google