Con Ordinanza n.147 de 2 agosto 2024 è stata ordinata l’istituzione della temporanea sospensione della circolazione e della sosta veicolare con rimozione coatta per tutti i veicoli, in via Crispi – Quartiere delle Ceramiche, attiva tutti i giorni dalle ore 17.30/21.00. Nello specifico le vie interessate: CRISPI – S. SOFIA – D’ALESSANDRO (tratto compreso tra via S. Nicola e La Pesa) – CARAVAGGIO – CAMINI. Secondo quanto comunicato è consentita la sola circolazione, nelle ore di vigenza dei divieti e limitazioni di cui sopra, ai cittadini residenti e/o dimoranti nelle menzionate aree, nonché ai mezzi di soccorso, ai mezzi delle forze dell’ordine ed ai veicoli di cittadini muniti di contrassegno per diversamente abili. Qui l’ordinanza completa.

