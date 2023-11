Pubblicità in concessione a Google

Ecco altre due foto, rendering, che mostrano come verrà realizzata la rotatoria fuoriporta. Sui social intanto è scoppiata la polemica con molti cittadini che hanno espresso perplessità sul progetto.

“Andremo a realizzare una delle opere tanto attese dai grottagliesi. Abbiamo optato per la realizzazione del rondò in quanto, dalle rilevazioni effettuate con i droni, questa soluzione è quella più adatta a migliorare l’efficacia dell’intersezione in termini di sicurezza preservando al contempo l’efficienza viabilistica”, è quanto afferma l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Blasi.

Giovedì 23 novembre alle ore 18:30 nella sala convegni del Castello Episcopio, s’illustrerà il progetto.