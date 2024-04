Pubblicità in concessione a Google

Sono previste nuove scosse, questa volta di assestamento, nel panorama politico grottagliese. Dopo le dimissioni del consigliere Alfredo Traversa (già candidato sindaco), la fuoriuscita del Movimento 5 Stelle dalla Maggioranza di governo a sostegno di Ciro D’Alò, la fuoriuscita del consigliere Simone Mirto dallo stesso M5S, le dimissioni dell’assessore Antonio Vinci sempre M5S, non si placano i movimenti tellurici in via Martiri D’Ungheria.

Nei giorni scorsi, come ampiamente informato, Vinci è rientrato in Giunta con il sostegno del sindaco D’Alò e supportato dalla Maggioranza.

Intanto si attende la proclamazione a consigliere comunale di Vito Rossini, surroga del consigliere dimissionario Traversa. In quale gruppo si collocherà Rossini? Sicuramente all’opposizione.

In maggioranza invece i rumors delle ultimissime ore danno per fatta la nascita di un nuovo gruppo consiliare composto da 3 consiglieri.

Attendiamo quindi le ufficialità e le nuove composizioni che sicuramente saranno dichiarate nel prossimo consiglio comunale.