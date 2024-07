Grottaglie: nuove Tariffe sui Rifiuti in discussione nel prossimo Consiglio Comunale

Pubblicità in concessione a Google

Il Consiglio Comunale di Grottaglie è convocato in seduta straordinaria il giorno 19 luglio 2024, alle ore 08:30, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Interrogazione Prot. n.26383 del 11/07/2024 – Misure di prevenzione e salvaguardia della salute conseguente allo svolgimento dell’attività lavorativa svolta all’aperto in condizione di esposizione prolungata al sole – Proponente: PD

Pubblicità in concessione a Google

2. Bilancio di previsione finanziario triennale 2024/2026 – Ratifica variazione di bilancio di cui alla delibera di G.C. N.115 del 28/05/2024 (art. 42 comma 4 D.lgs. n. 267/2000);

3. Bilancio di previsione finanziario triennale 2024/2026 – Ratifica variazione di bilancio di cui alla delibera di G.C. N. 123 del 04/06/2024 (art. 42 comma 4 D.lgs. n. 267/2000);

4. Bilancio di previsione finanziario triennale 2024/2026 – Ratifica variazione di bilancio di cui alla delibera di G.C. N. 139 del 18/06/2024 (art. 42 comma 4 D.lgs. n. 267/2000);

5. Proposta C.C. n. 48 del 04.07.2024 – Determinazione AGER n. 365 del 27 giugno 2024 – Presa d’atto validazione aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2024-2025 secondo il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA – Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di Grottaglie;

6. Proposta C.C. N.53 del 15.07.2024: TARI – Tassa sui rifiuti- Approvazione tariffe anno 2024;

7. O.D.G. Prot. n. 24602 del 01.07.2024 – Autonomia differenziata, Proponente: Grottaglie Rinasce.

La seduta è aperta al pubblico.

I cittadini interessati potranno seguire i lavori del Consiglio in diretta streaming sul sito web del Comune di Grottaglie cliccando nell’area “Diretta streaming”.