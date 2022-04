Grottaglie, NUOVI Aumenti sulla TARI. Alta tensione in Consiglio, presidente sospende seduta. Attacchi e bagarre tra maggioranza e opposizione

Pubblicità in concessione a Google

Toni alti e tensione quest’oggi in Consiglio Comunale a Grottaglie. La massima assise era chiamata a pronunciarsi e discutere sul Piano economico finanziario, sul settore ambientale, la raccolta dei rifiuti e la TARI.

Il consigliere Ciro Petrarulo ha attaccato l’amministrazione la quale, a suo dire, si rifugia sempre nella pandemia per giustificare le scelte, come le nuove tariffe sulla TARI.

Lo stesso Petrarulo ha invitato l’assessore Stefani a perlustrare le periferie di Grottaglie, ovvero le strade extraurbane, “piene di rifiuti”. “Prova a percorrere via Ennio, via Madonna di Pompei, via Colombo”, dice Petrarulo, “sono piene di alberi secchi o tagliati”. Tra poco, dice il consigliere del PD, “sarà una giungla”.

La sua arringa poi si è rivolta all’ex presidente del consiglio Giovanni Annicchiarico, oggi consigliere comunale per Sud in Movimento, replicando al suo intervento.

A circa due ore dall’apertura dei lavori i toni si sono alzati e c’è stata bagarre tra i banchi dell’opposizione e della maggioranza durante l’intervento della consigliere Lacava. Tale tensione ha determinato la sospensione del lavori dopo diversi richiami ufficiali da parte del presidente del consiglio Marangella.

Dai cinque minuti di sospensione si è passati a circa quindici. Alla riapertura dei lavori il consigliere Mingolla ha parlato di vecchie ruggini e ha invitato tutti a tornare sulle questioni del consiglio, senza entrare in fatti o questioni personali.

Il consigliere Orlando ha preso parola chiedendo all’assessore Stefani informazioni sulle fototrappole (videocamere che riprendono i malfatti), se sono in funzione o meno, e se sono state emesse multe verso chi abbandona i rifiuti sulle strade o nelle campagne. A tale richiesta Stefani ha detto che a breve saranno emesse le multe, poiché si stanno individuando gli autori.

La discussione si è spostata quindi sulla TARI. Il consigliere Petrarulo ha manifestato gli aumenti che i cittadini grottagliesi hanno subito nell’ultimo anno su questa tassa comunale. “Io ho avuto 120 euro in più di aumento considerato che”, dice Petrarulo, “c’è una persona in meno in famiglia”, il consigliere ha posto una domanda che ogni cittadino in questi giorni si sta facendo. Alla domanda posta all’assessore Marangi ha risposto il sindaco dicendo che avrà altri 8 euro in più. Quindi saranno 128 euro in più rispetto agli altri anni.

L’assessore Marangi ha ritenuto positivo questo aumento della TARI. Convinzione stigmatizzata successivamente sia da Lenti, Donatelli, Traversa e lo stesso Petrarulo.

Ha quindi preso la parola il consigliere Lenti, stigmatizzando quanto già discusso in commissione ed evidenziando quanto dichiarato prima ovvero riportando l’esempio del consigliere Petrarulo.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco, spiegando gli aumenti, che a suo dire sono esigui poiché sono stati scoperti molti utenti che erano non dichiarati e che quindi hanno fatto alzare la base imponibile. “L’aumento dello scorso anno è stato del 8%”, ha informato il sindaco, “ma è stato recepito in modo diverso dai cittadini”.

Quindi è intervenuto il consigliere Traversa evidenziando l’esempio fatto dal sindaco per spiegare i nuovi aumenti che ci saranno quest’anno: appartamento di 70 mq, 3 persone, quest’anno quella famiglia avrà 22 euro di aumento sull’aumento dello scorso anno. “Questi sono aumenti consistenti”, ha dichiarato il consigliere, chiedendo più trasparenza all’amministrazione. “E’ un costo che aumenta ogni anno”, aggiunge, invitando il sindaco a dire senza giri di parole che ci saranno nuovi aumenti ed evidenziando quanto questi aumenti incideranno sulle famiglie grottagliesi.

Ha quindi poi preso la parola il consigliere Donatelli non condividendo l’ottimismo sugli aumenti evidenziato dall’assessore Marangi e dal sindaco.

Donatelli ha evidenziato su come l’amministrazione consideri solo l’argomento “ragionieristico” relativo ai numeri sulla TARI, e non consideri la situazione in cui vertono le famiglie grottagliesi già gravate dagli aumenti del caro bollette, del caro carburante, della guerra.

Donatelli è poi intervenuto sul nuovo Piano di raccolta dei rifiuti che sostituirà quello in scadenza a breve evidenziando sul fatto che bisogna costruire il nuovo bando modificando il servizio, migliorandolo, per esempio cambiando gli orari di raccolta e svuotamento dei mastelli. In altre realtà la raccolta avviene in orari notturni, evitando quindi la raccolta di giorno.

E’ intervenuto quindi il consigliere Marinelli, il consigliere Annicchiarico e nuovamente l’assessore Marangi. Hanno chiuso il consiglio gli interventi di Petrarulo e del sindaco.

La maggioranza ha quindi votato e approvato le nuove tariffe sulla TARI, Favorevoli: 14 – Contrari: 6 – Astenuti: 0.

L’assise ha proseguito poi i lavori discutendo il Rendiconto di Gestione 2021, approvato sempre solo dalla maggioranza. Favorevoli: 14 – Contrari: 6 – Astenuti: 0.

Alcuni consiglieri hanno lasciato l’aula durante il consiglio senza ritornavi per la discussione o la votazione.

Tutto il consiglio è stato registrato ed è possibile guardarlo e ascoltarlo qui.