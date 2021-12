Pubblicità in concessione a Google

Otto consiglieri hanno formalmente chiesto la urgente della Seconda Commissione Consiliare “Assetto del territorio e LLPP” per esaminare la documentazione inerente il progetto “Nuova realizzazione di Parco attrezzato” oggetto della conferenza dei servizi decisoria e asincrona.

A renderlo noto gli stessi consiglieri comunali Donatelli, Marinelli, Orlando, Santoro, Traversa, Gianfreda, Carrieri e Lenti.

Nella richiesta gli stessi, si legge, chiedono “la convocazione urgente della Commissione al fine di esaminare la documentazione inerente il progetto Nuova realizzazione di parco attrezzato per gioco bimbi, completamente recintato, dotato di attrezzature e servizi per un funzionamento autonomo in massima sicurezza, con punto ristoro, guardiania, da costruire su area destinata dal PRG vigente a zona omogenea “E”, ossia destinata ad usi agricoli ed oggetto della Conferenza dei servizi decisoria e asincrona ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010, della DGR 2581/2011 e della Legge n. 241/1990 come modificata dal D. Lgs. n. 127 del 30.06.2016 (Prot. 0013441/2021 del 06/05/2021).”