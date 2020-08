Pubblicità

“Il declino sociale dei partiti storici è un fenomeno che interessa lo scenario politico nazionale. Sono passati gli anni degli schieramenti rigidi. I partiti “classici” non contano più. Nascono movimenti e correnti che affiancano leader locali. In quest’ottica, nel 2016 nasceva Obiettivo Comune, un gruppo formato da uomini e donne che vogliono mettersi in gioco per il bene comune, nel rispetto della trasparenza, della legalità, della libertà e della tutela dell’ambiente e del lavoro. Nel giugno 2016, i nostri ideali cominciano a prendere forma in quanto, viene eletto sindaco Ciro D’Alò affinché si realizzasse il tanto agognato cambiamento. Successivamente, l’adesione ufficiale al movimento civico all’interno del Consiglio Comunale di Grottaglie da parte del consigliere Giovanni Marinelli ha rappresentato un valore aggiunto per l’intero gruppo.”

E’ quanto premette in una nota il segretario cittadino del gruppo consiliare Obiettivo Comune, presente nella massima adunanza a Grottaglie con il consigliere Giovanni Marinelli.

“Nel corso di questa esperienza amministrativa siamo stati, ad oggi, sempre fedeli al mandato ricevuto dai nostri elettori cercando, nel limite del possibile, di adottare una linea politica “critica ma costruttiva” all’interno della maggioranza di cui facciamo ancora parte, finalizzata alla tutela del “bene” della nostra comunità. Infatti, non sempre abbiamo condiviso appieno le scelte della “maggioranza”, spesso manipolata e ostaggio delle scelte solitarie ed autonome del primo cittadino ma, fedeli ai principi etici che ci hanno sempre contraddistinto, siamo rimasti al nostro posto, e non certo per questioni legate alle poltrone (non abbiamo mai avuto nessuna rappresentante in giunta), pur di dar voce a tutti i cittadini che nel tempo non si vedono più rappresentati dalla coalizione del tanto decantato “cambiamento”. Oggi, il nostro gruppo si è rafforzato e tante altre persone si sono avvicinate e interessate al nostro modo di fare politica da “uomini liberi”, privi di quelle

catene che obbligano i partiti e liste civiche a sottoscrivere accordi in cambio di false promesse. Raccogliendo l’invito della gente comune, amici e simpatizzanti che hanno manifestato la loro volontà di impegnarsi nel campo moderato, continuiamo a guardare avanti e a crescere. Il nostro obiettivo principale, da sempre, è quello di riavvicinare i cittadini alle Istituzioni e, allo stesso tempo, far conoscere a tutti il nostro impegno civico e l’operare per il bene comune, per lo sviluppo del territorio nell’interesse dell’intera comunità. Continuiamo a lavorare allo sviluppo di un polo centrista, di chiara matrice moderata, posizionato al “centro” dello scenario politico locale, dotato di propria autonomia, aperto al dialogo con altre forze moderate e progressiste del territorio. Siamo disponibili, quanto prima, ad avviare una fase di confronto con gli altri gruppi politici e coalizioni del territorio per poi fare, insieme al gruppo direttivo, le nostre scelte future.”

