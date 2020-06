“Sono giunte segnalazioni che una donna non ben identificata, sta effettuando, porta a porta, una raccolta di offerte per la Madonna del Carmine. Vogliamo ricordare che sia la Parrocchia che la Confraternita del Carmine di Grottaglie, non stanno effettuando nessuna questua per raccogliere soldi.”

E’ quanto informano con una nota congiunta Don Ciro Santopietro e Giuseppe Santese, rispettivamente parroco e priore del Carmine a Grottaglie.

“Vi invitiamo a diffidare da qualsiasi persona che si presenti per raccogliere soldi, in quanto non autorizzata. Nel caso vi trovaste in questa situazione, siete invitati a dare comunicazione in parrocchia o in confraternita, per la segnalazione alle autorità competenti.”