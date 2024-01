Pubblicità in concessione a Google

L’intera opposizione (Ciro Petrarulo, Massimo Carrieri, Maria Santoro, Vincenzo Lenti, Francesco Donatelli, Giovanni Marinelli, Ciro Gianfreda, Alfredo Traversa sono i consiglieri richiedenti) ha diffuso ai media una nota in cui informa di aver avanzato richiesta di convocazione del Consiglio Comunale in seduta monotematica inviata al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Segretaria Generale del Comune di Grottaglie:

“Convocare il Consiglio Comunale in seduta monotematica per esaminare le richieste dei proprietari dei terreni ricadenti nei Comparti C. Evitare una illegittima discriminazione con una situazione tributaria a macchia di leopardo dovuta all’applicazione delle diverse sentenze.” Ecco il testo della nota: