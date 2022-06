Pubblicità in concessione a Google

I consigliere comunali Francesco Donatelli, Ciro Petrarulo, Alfredo Traversa, Giovanni Marinelli e Massimo Carrieri hanno presentato una interpellanza sul degrado in cui si trova la Piazza dedicata a San Francesco De Geronimo a Grottaglie.

Nella interpellanza denunciano lo stato di grave degrado in cui si trova l’area.

“Risultano rotte ed asportate ben 8 formelle e molte altre danneggiate ed imbrattate, risulta divelta e asportata la formella in ceramica maiolicata, indicante l’intitolazione della piazza, insieme al palo di sostegno, divelti ed asportati” .

Segnalano i consiglieri di opposizione.

“Sul grande basamento marmoreo della statua del Santo è stata affissa, molto impropriamente, con quattro tasselli che hanno perforato il marmo, una foto”.

Scrivono.

L’installazione della statua

La piazza inaugurata nel 2007

La situazione oggi

“I faretti di illuminazione del monumento non risultano funzionanti, le formelle artistiche insistenti sulla piazza e quelle contornanti la base di appoggio del gruppo marmoreo risultano anche danneggiate, tre alberi divelti ed altri danneggiati, pur se, “coraggiosamente”, siano riusciti a resistere a reiterati atti vandalici, anche se ora mostrano evidenti segni di essiccamento e poi…. le coperture in pietra dei sostegni della ringhiera panoramica danneggiate ed imbrattate, le piastrelle dei gradini del piano sbalzato risultano completamente danneggiate, inoltre, molto spesso, la piazza risulta infestata da erbacce e la pulizia della stessa non curata, inoltre, la telecamera di sorveglianza risulta non attiva né utilizzata.”

Scrivono nella interpellanza i consiglieri di opposizione.

“Di fronte a questa perdurante e persistente situazione, non ci si può esimere dal domandarsi il perché dell’indifferenza e dell’inerzia di questa Amministrazione di fronte al grave stato di degrado della Piazza San Francesco De Geronimo che, per la sua elevata posizione, quale terrazza panoramica, permette di scrutare da vicino la parte superiore del castello episcopio, uno dei simboli di Grottaglie, di ammirare il quartiere delle ceramiche e di allungare lo sguardo verso l’orizzonte, fino al mare di Taranto, configurandosi in tal modo quale ottima ed apprezzabile location per tante diverse manifestazioni.”

Segnalano i consiglieri di opposizione.

Un video del 2008