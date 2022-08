Pubblicità in concessione a Google

Il Partito Democratico torna sulla questione della Pista ciclabile su via Messapia dopo la bocciatura della Mozione presentata in Consiglio Comunale il 5 agosto in cui si chiedeva “di eliminare i pericoli rappresentati dalla ciclovia realizzata in Via Messapia“.

Intanto on line è partita una petizione (clicca qui) che vuole raccogliere sostegno.

La nota del PD