Il vice sindaco di Grottaglie ha disposto una ordinanza contigibile e urgente per la tutela sanitaria ordinando nei giorni di lunedì 28 Febbraio e martedì 1 Marzo 2022 la chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore Don Milani – Pertini, sia nella sede principale di Via XXV Luglio che nella sede distaccata di Via Grandi, al fine di consentire le operazioni di disinfestazione dei plessi.

