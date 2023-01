Pubblicità in concessione a Google

Disciplinata com apposita ordinanza la circolazione e sosta in occasione della traslazione della statua di San Ciro in data 15 gennaio 2023. Si tratta della cosiddetta prima processione, quella che vedrà la statua del Santo traslata dalla Chiesa di San Francesco di Paola alla Chiesa Matrice. Consulta l’ordinanza.

