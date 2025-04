Pubblicità in concessione a Google

Il 29 aprile 2025, alle ore 17:00, la sala consiliare del Comune di Grottaglie diventerà teatro di un’importante iniziativa dedicata alla disabilità e ai diritti delle persone con fragilità: il convegno “Decreto Disabilità: punti chiave e tempi”, promosso dalla Cooperativa Futura DAST ONLUS. Un’occasione per riflettere, confrontarsi e comprendere le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 62/2024, approvato il 3 maggio 2024 e destinato a segnare un punto di svolta per le politiche sull’inclusione in Italia.

Il decreto attua la Legge delega n. 227/2021 e riscrive profondamente l’articolo 3 della Legge 104/92, ridefinendo la condizione di disabilità alla luce dei principi sanciti dalla Convenzione ONU. Un cambiamento di paradigma che supera la visione puramente clinica e punta il focus sui fattori ambientali e sociali come ostacoli principali alla piena partecipazione delle persone con disabilità nella vita quotidiana.

Come spiegato nella nota introduttiva al convegno, “la riforma segna un cambio di paradigma: dalla concezione puramente medica a una visione che riconosce nelle barriere sociali e ambientali i principali ostacoli alla piena partecipazione delle persone con disabilità nella società”.

Tra le innovazioni più significative del nuovo assetto normativo, spicca la valutazione multidimensionale, un approccio integrato che tiene conto non solo degli aspetti fisici, ma anche di quelli psicologici, sociali e ambientali della persona. Un metodo pensato per costruire veri e propri progetti di vita individuali, personalizzati e condivisi con le persone interessate e le loro famiglie, al fine di promuovere autonomia e inclusione sociale.

Inoltre, il Decreto prevede precise indicazioni sull’applicazione dell’accomodamento ragionevole, cioè quegli adattamenti e modifiche necessari nei vari ambiti di vita – dal lavoro all’istruzione – per garantire a tutti il pieno esercizio dei propri diritti. Viene anche introdotto un sistema di sostegni personalizzati, articolati su tre livelli – lievi, medi o intensivi – in base alle effettive necessità di ciascun individuo.

Il convegno sarà moderato da Vincenzo Bovino, Presidente della Cooperativa Futura DAST, da anni attiva sul territorio nell’assistenza e nell’inclusione delle persone con disabilità. I saluti istituzionali saranno affidati al Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, e all’Assessora alle politiche sociali, Ida De Carolis. Tra i relatori, interverranno il dottor Marco Urago, neuropsichiatra infantile, e il dottor Domenico Casciano, membro della Segreteria Scientifica ANFAS regionale, che offriranno approfondimenti tecnici e interpretativi sulle novità legislative.

L’obiettivo dell’incontro è quello di “sensibilizzare e informare la comunità locale sulle recenti riforme in materia di disabilità, promuovendo una cultura inclusiva e il rispetto dei diritti”. Un impegno che la Cooperativa Futura DAST porta avanti quotidianamente, mettendo al centro la persona e valorizzandone le potenzialità in ogni contesto di vita.