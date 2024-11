Pubblicità in concessione a Google

Pap Test gratuito a Grottaglie. L’ASL Taranto organizza un Open Day dello Screening del tumore alla Cervice Uterina per le donne del Comune di Grottaglie e del Distretto 6 (Grottaglie, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe).

Cos’è il Pap-Test

Il Pap test è un esame che serve a controllare la salute del collo dell’utero nelle donne. Viene fatto prelevando un piccolo campione di cellule dal collo dell’utero, che poi vengono analizzate in laboratorio. Lo scopo è vedere se ci sono cellule anomale o cambiamenti che potrebbero portare a problemi più seri, come il tumore al collo dell’utero, ma anche per identificare infezioni o altre alterazioni. È un esame semplice e veloce, e di solito viene consigliato di farlo periodicamente per prevenzione.

Pap-Test gratuito a Grottaglie

Sabato 9 novembre, dalle 8:30 alle 12:30, presso il Consultorio Familiare di Grottaglie in Viale dello Sport. Se sei residente in uno dei Comuni del Distretto 6 e non hai ancora aderito allo screening, non perdere questa occasione! Un semplice Pap test/HPV test può salvarti la vita. Il test è gratuito, indolore e veloce.

Prenotarsi per l’esame

Invia subito una email a segreteria.screening@asl.taranto.it specificando nome, cognome, data di nascita e numero di telefono. Sarai presto ricontattata per fissare un appuntamento.