Un patto siglato ieri mattina, nella sala convegni della Fiera del Levante, che vede coinvolti 62 Comuni pugliesi.

“Una firma per alcuni simbolica, per noi Sindaci segna il passo – forte e decisivo – verso la creazione di una grande rete permanente per la lotta ai cambiamenti climatici”, commenta D’Alò.

“Siccità prolungate, temperature elevatissime, alluvioni. Agire ora può mettere al sicuro il nostro futuro. Ma l’agire deve essere comune, non solo dei sindaci. Questa mattina sono state nuovamente ripulite aree urbane ed ex urbane da rifiuti abbandonati. Giornalmente, anche più volte al giorno, svuotiamo cestini dei rifiuti che strabordano. Per non parlare delle povere aiuole di Piazza Verdi, Unicef, Principe di Piemonte invase dalle cacche dei vostri cani”, è quanto comunica Ciro D’Alò, sindaco di Grottaglie intervenendo a margine dell’evento “Patto dei sindaci per una Puglia neutrale dal punto di vista climatico”.

D’Alò:”Indifferenza, prepotenza, menefreghismo”

“Non voglio più chiamarla inciviltà: questa è indifferenza, prepotenza, menefreghismo. E’ questo, per il nostro Pianeta, è davvero un grosso problema, il primo da dover combattere”.