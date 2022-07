Pubblicità in concessione a Google

Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha deposito presso la Casa Comunale una interrogazione al sindaco e al presidente del Consiglio Comunale sulla arteria di Via Madonna di Pompei, nello specifico nel tratto che interessa la piccola chiesetta e che collega la città alla SS Taranto – Brindisi.

“Questa strada non è dotata di idonea banchina, – dice Francesco Donatelli – né di opportune canalette atte a smaltire le acque piovane, fonte di continui pericoli per i pedoni che abitano la parte alta di detta via come i quartieri Mezzaquarta, San Catoto, ecc. che sono costretti a transitare affiancati pericolosamente da auto e mezzi pesanti.”

Le problematiche sopra esposte, segnala il PD, sono state più volte segnalate senza mai avere un adeguato riscontro.

“Si creano situazioni di disagio con allagamenti come avviene spesso per la chiesa della Madonna di Pompei e degli immobili adiacenti – continua la nota del gruppo consiliare, – in particolare nel tratto adiacente la chiesa sono avvenuti situazioni di estremo disagio in occasione di forti piogge con allagamenti dell’area prospicente tanto da essere stati necessari, a cura dei privati, costosi interventi di consolidamento e messa in sicurezza del muro che delimita l’area destinata, tra l’altro, al campo scuola dei bambini. La stessa chiesa è stata più volte interessata da allagamenti per cui sono state realizzate improvvisate barriere di fortuna e l’innalzamento della soglia di ingresso dell’edificio religioso.