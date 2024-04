Pubblicità in concessione a Google

Il Comune di Grottaglie avvisa la cittadinanza che a causa di una perdita sulla rete idrica, l’Acquedotto Pugliese sta intervenendo urgentemente in Via Crispi.

Per questo motivo, la via sarà momentaneamente chiusa al traffico. “Come alternativa, momentaneamente sarà possibile raggiungere Via Crispi da Via Leone XXIII.” Informa l’ente.

