Pubblicità in concessione a Google

Si è spento a 73 anni il professor Angelo Chianura. Figura molto conosciuta in città, sempre cordiale, gentile, rispettoso. I suoi bassorilievi e le sue opere in ceramica resteranno a documentare la sua maestria nell’arte a Grottaglie. Per anni tanti alunni si sono formati con i suoi insegnamenti nelle materie plastiche nella scuola d’arte.

Pubblicità in concessione a Google

In queste settimane ci eravamo prefissati di poterlo contattare per una chiacchierata che ci raccontasse la sua arte, la sua passione.

Riportiamo qui alcune delle sue opere, davvero belle, che riprendono le tecniche che lo hanno sempre contraddistinto, quelle del basso e medio alto rilievo.

Omaggio ai VV.FF. d’Italia, sintesi di un pronto intervento, bassorilievo in maiolica ceramica

Elaborazione plastico pittorica di un opera del Giorgione “La Tempesta” realizzata in maiolica

Elaborazione bidimensionale di una sintesi ginecologica in maiolica

L’avvocato

Villa Dea

L’optrometrista. Formella in maiolica, mis. Cm 40×50 con cornice arte povera

Sintesi di uno studio di odontoiatria, realizzazione in maiolica

L’ortopedico. Formella in maiolica mis.cm.35x cm.45