Pubblicità in concessione a Google

È una triste mattina quella che sveglia Grottaglie.

Pubblicità in concessione a Google

Nell’aria l’odore di bruciato… sul volto di tanti cittadini una smorfia di tristezza e dolore per quanto successo ieri: distrutto buona parte del polline verde della città, Pineta Frantella. Li dove c’erano alberi rigogliosi, flora e animali oggi c’è uno scheletro nero. Il sindaco ieri non ha escluso la possibilità del dolo. Questa è forse una delle più tristi mattine per i grottagliesi.