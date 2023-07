Pubblicità in concessione a Google

L’amministrazione D’Alò pronta per un piccolo riassetto in Giunta? Secondo le ultime voci di corridoio il sindaco Ciro D’Alò sarebbe pronto per nominare un nuovo assessore in sostituzione dell’uscente Maria Teresa Marangi, dimissionaria più di un anno fa.

Pubblicità in concessione a Google

Da allora il sindaco ha tenuto per se le deleghe ai Beni Comuni, Fondi Comunitari, Spending Review, PNRR, Parco Delle Gravine, Patrimonio, Servizi Demografici, Servizi Finanziari (Bilancio e Tributi), Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Industria, Fiere e Mercati e Trasporti locali.

L’assessore di prossima nomina sarebbe in quota al gruppo consigliare Noi Ci Siamo, rappresentanto in consiglio comunale dal consigliere Massimo Zimbaro.