Grottaglie, Pietre d’inciampo per i Caduti davanti al Monumento della Marina

L’Associazione Marinai D’Italia, Gruppo di Grottaglie, ha intendimento di completare il Monumento ai Caduti della Marina mediante l’apposizione di pietre d’inciampo in onore dei Caduti.

Il Monumento, di recente installazione, è sito in via Rodari.

Le pietre dalle dimensioni di cm venti x venti e spessore di cm tre, saranno realizzate in

marmo “apricena” spazzolato con incisi il grado, il nome e cognome del caduto, la data ed il luogo del decesso. Essi saranno collocate in ordine sparso sulla pavimentazione della piazzetta del Monumento in sostituzione degli esistenti mattoni grigi.

L’associazione informa che: “allo stato attuale sono stati individuati un certo numero di nominativi in accordo al criterio di appartenere ai “Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale”, ai “Caduti in Servizo” e alle “Vittime del Dovere” della Marina. I Caduti individuati sono cittadini grottagliese ed i militari che sono deceduti in periodo bellico ed in tempo di pace, compresi i caduti nell’ambito di missioni partite dalla Base di Grottaglie senza purtroppo farne ritorno”.

Ma non solo: “Sono ben accolte eventuali segnalazioni di nominativi aggiuntivi dei Caduti da parte dei parenti e conoscenti interessati, questo anche per i periodi storici al di fuori delle due guerre mondaiali (Risorgimento, Post Unità, coloniali, ecc), contanttando l’ANMI locale all’indirizzo mail gruppoanmigrottaglie@gmail.com oppure sulla chat messanger gruppoanmigrottaglie. Sarà richiesto contributo relativo alla realizzazione delle pertinenti pietre d’inciampo in quanto come risaputo, l’ANMI è una associazione senza scopo di lucro e si prevede per quest’anno l’apposizione solo di una quota parte di pietre d’inciampo sulla disponibilità dei fondi a disposizione. Si evidenzia che quanto sopra non comporterà alcun onere finaziario a carico all’Amministrazione Cittadina ma come su accennato, mediante raccolta fondi donati dai soci della nostra Associazione ed eventualmente da privati cittadini.”

