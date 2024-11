Pubblicità in concessione a Google

Ecco quanto comunica il Comune di Grottaglie, in merito a possibili disservizi dovuti allo sciopero generale del 29 novembre:

Pubblicità in concessione a Google

“Il giorno 29 novembre 2024 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che interesserà i settori pubblici e privati.

Lo sciopero, indetto da diverse organizzazioni sindacali tra cui Sial Cobas, Adl Cobas, Clap, Confederazione Cobas, CGIL e UIL, potrebbe causare significativi rallentamenti nei servizi di igiene urbana.

L’azienda AVRpA S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, ha comunicato al Comune che potrebbe non trovarsi in condizione di garantire i normali servizi di raccolta rifiuti. Tuttavia, l’azienda ha predisposto un piano per assicurare i servizi essenziali.”