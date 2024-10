Grottaglie potenzia i controlli stradali: arriva Autoscan Capture

Pubblicità in concessione a Google

La Polizia Locale di Grottaglie si dota di un innovativo sistema di controllo automatizzato denominato “Autoscan Capture”, progettato per identificare in tempo reale i veicoli sprovvisti di assicurazione o con revisione scaduta, nonché per rilevare le violazioni della sosta su tutto il territorio comunale.

Il nuovo dispositivo, operativo da questa settimana, permette di effettuare verifiche immediate sulla regolarità dei veicoli in transito attraverso la lettura automatica delle targhe, garantendo controlli più efficaci e capillari su tutto il territorio comunale.

“L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza stradale della nostra città”, dichiara il vicesindaco con delega alla Polizia Municipale, Vincenzo Quaranta. “Il sistema ci permetterà di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della circolazione di veicoli non in regola, tutelando la sicurezza di tutti i cittadini”.

Autoscan Capture opera attraverso telecamere ad alta definizione che, collegate in tempo reale alle banche dati ministeriali, verificano istantaneamente la copertura assicurativa RCA, la regolarità della revisione periodica ed eventuali segnalazioni di furto del veicolo.

Il sistema è inoltre dotato di funzionalità specifiche per il controllo della sosta, permettendo di rilevare e documentare automaticamente tutte le violazioni relative al parcheggio irregolare. In caso di irregolarità, il sistema genera automaticamente una segnalazione agli agenti di Polizia Locale, permettendo l’immediato intervento e la contestazione delle violazioni.

Si ricorda che le sanzioni previste dal Codice della Strada per le irregolarità rilevate sono per la circolazione senza assicurazione: multa a partire da 866 euro; per la mancata revisione multa base di 173 euro e per le violazioni della sosta sanzioni secondo le disposizioni del Codice della Strada in base alla specifica infrazione.