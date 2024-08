Grottaglie, prende servizio la nuova Comandante della Polizia Locale

Pubblicità in concessione a Google

“Oggi ha preso ufficialmente servizio la nuova Comandante della Polizia Locale di Grottaglie, Franca Corbascio. L’Amministrazione Comunale rivolge alla dott.ssa Corbascio i più sinceri auguri di buon lavoro in questo nuovo importante incarico.”

A darne comunicazione il sindaco Ciro D’Alò.

“Originaria di Putignano e residente ad Oria, la dott.ssa Corbascio assume l’incarico presso il Comando di Polizia Locale di Grottaglie, provenendo dal Comando di Carosino. La Comandante vanta una consolidata esperienza maturata nei Corpi di Polizia Locale di Puglia e Basilicata.”

E’ quanto informa il sindaco di Grottaglie.

“Sono molto lieto di dare il benvenuto alla dott.ssa Corbascio nella nostra città. – dichiara il Sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò – La sua competenza e la sua esperienza saranno preziose. Sono certo che sotto la sua guida la Polizia Locale di Grottaglie continuerà a svolgere un ruolo fondamentale per la sicurezza e la vivibilità del nostro territorio. Vorrei cogliere l’occasione – continua il Sindaco– per ringraziare sentitamente la nostra Segretaria Comunale, dott.ssa Cristina Venuto, che con grande professionalità e dedizione ha assicurato la continuità del servizio di Polizia Locale in questo periodo di transizione, coadiuvata dalla preziosa collaborazione di tutto il comando e in particolare dell’agente Paolo Lioce”.