“È ormai fortissima la preoccupazione per una crisi che sta investendo il nostro comparto agricolo, settore fondamentale non solo per l’economia locale ma anche e soprattutto per quella regionale. All’aumento dei costi di produzione saliti oltre ogni immaginazione si aggiungono siccità, danni dovuti agli eventi calamitosi e prezzi, purtroppo, ancora troppo bassi che stanno obbligando gli agricoltori a lasciare il prodotto a marcire nei campi perché non conviene raccoglierlo. Non parliamo più di crisi di un comparto, ma rischiamo concretamente di perdere un patrimonio trainante dell’economia regionale e un importante sostengono all’occupazione locale.”

Con queste preoccupanti premesse, ieri il sindaco Ciro D’Alò ha inviato una lettera al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e all’assessore all’agricoltura, Donato Pentassuglia, affinché sia convocato con urgenza un tavolo per il sostegno e il rilancio del comparto agricolo e vitivinicolo.

“Le nostre aziende sono in ginocchio. Costi triplicati ai quali non corrisponde un prezzo di vendita adeguato neanche a coprire i costi. Le imprese, in poco più di due anni, si sono ritrovare a dover affrontare tre crisi: pandemia, impennata dei costi e guerra in Ucraina.

Come Istituzioni abbiamo il dovere di dare attenzione e supporto immediato al comparto, per affrontare questo difficile momento e aprendo anche una discussione sulle problematiche che da sempre interessano il comparto.”

Aggiunge D’Alò.