Prima era l’Uva Regina, poi venne la Vittoria, oggi è la volta di una delle più famose Apirene: la Sugraone. Così Grottaglie continua la sua tradizione di grande coltivatrice di uva da tavola.

L’Apirene Sugraone è una varietà precoce: ha grappoli grossi, belli pieni, con acini abbastanza importanti e dal colore uniforme. Ha un sapore buono, dolce. Gli acini hanno la particolarità di esser croccanti, molto succosi e con una buccia piacevole.

In questi giorni intere squadre di braccianti sono impegnate per preparare il prodotto che sarà il re delle tavole italiane, europee ed internazionali. Sotto i vigneti, coperti dai teli antigrandine, gli agricoltori stanno togliendo le foglie in eccesso, scendendo i grappoli che si sono formati.