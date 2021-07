Pubblicità in concessione a Google

Lunedì scorso l’amministrazione comunale di Grottaglie ha ospitato a Palazzo di città i genitori di Mario Paciolla.

Il Consiglio Comunale ha approvato l’adesione alla campagna #GiustiziaperMarioPaciolla e alla rete dei Comuni a sostegno della verità e giustizia per Mario, attraverso l’affissione di un banner sulla facciata del Comune di Grottaglie.

“Grottaglie è il primo comune pugliese ad aderire alla campagna e confidiamo che tanti altri risponderanno all’appello ed alla richiesta di aiuto da parte dei famigliari ed amici di Mario. Come per Giulio Regeni, abbiamo l’obbligo civile e morale di alimentare la fiamma della verità e della giustizia per un’altra vita strappata all’Italia, una verità che non può più essere taciuta o mascherata ma va cercata, inseguita e pretesa.”

Informa D’Alò.

“All’iniziativa erano presenti Anna Motta e Giuseppe Paciolla, genitori di Mario; il Sindaco, Ciro D’Alò; l’assessora alle politiche sociali, Marianna Annicchiarico; il capogruppo di Rigenerazione, Gabriele D’Abramo e la referente territoriale della rete #giustiziapermariopaciolla Carmen Zaira Torretta. In collegamento video anche l’On. Gianpaolo Cassese affinché possa sollecitare l’attenzione del Parlamento alla storia di Mario Paciolla.”