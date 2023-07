Pubblicità in concessione a Google

Sabato 8 luglio alle ore 10.00, si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di Grottaglie una giornata informativa dove si parlerà di Comunità Solari e Comunità Energetiche.

Interverrà il sindaco Ciro D’Aló, l’Assessore Ambiente Maurizio Stefani, l’avvocato Irene Vaglia, la responsabile ambiente Marilena Annichiarico e il prof. Leonardo Setti, presidente dell’Associazione Centro per le Comunità Solari di Medicina e docente dell’Università di Bologna, che da oltre 10 anni lavora per diffondere sui territori le Comunità Solari.

Cosa sono le Comunità Solari

La Comunità Solare è a tutti gli effetti una realtà che si basa su una piattaforma di autoconsumo collettivo che premia i cittadini solari che producono e consumano localmente l’energia, creando un patto sociale tra imprese e territorio per la sostenibilità.

Trasformare Grottaglie in una Green City

“Siamo vicini alle famiglie e alle imprese che insistono sul nostro territorio e vogliamo consentire loro di trarre vantaggi nel condividere l’energia Green. Come amministrazione da sempre sosteniamo tutti quei progetti che possano trasformare sempre più Grottaglie in una Green City, un modello di sostenibilità virtuoso. Mettere in comune l’energia in una Città Solare è vantaggioso per tutti. Con l’adesione a questo progetto entreremo dalla porta principale del complesso processo della Transizione Energetica”, è quanto dichiara Ciro D’Alò, Sindaco di Grottaglie.

“Faremo capire le differenze tra comunità energetiche rinnovabili e comunità solari ma soprattutto come i due modelli sono integrati tra loro e quali sono le loro finalità. Mostreremo la novità del campionato delle comunità solari, che abbiamo chiamato SOLAR LEAGUE e che è unico al mondo, per capire come la “gamification” può aiutarci a cambiare attraverso il gioco”, è quanto dichiara il prof. Setti.

“Vogliamo accompagnare le famiglie nella transizione energetica verso una società solare, ovvero verso una comunità alimentata unicamente da energia rinnovabile, per non essere più schiavi del combustibile fossile”, è quanto dichiara Maurizio Stefani presentando l’iniziativa che si terrà a Grottaglie sabato 8 luglio.

“Siamo dei visionari che sposano il progresso tecnologico applicato alla gestione delle risorse a km0 e lo sviluppo di una economia di condivisione. Sono queste le premesse che ci spingono a far diventare Grottaglie una Comunità Solare, che scambia e condivide energia elettrica Green”, aggiunge l’assessore all’Ambiente, “vogliamo costruire un network di Cittadini Solari che condividendo le proprie produzioni e consumi risparmiano sulle proprie bollette e ricariche dell’auto elettrica, contribuendo contemporaneamente a ridurre le emissioni di CO2. Le Comunità Solari sono un modello di riferimento per tutti coloro che desiderano fare della sostenibilità un loro stile di vita che va dal benessere, all’alimentazione, all’energia rinnovabile, all’efficienza energetica fino alla mobilità.”

Il Centro per le Comunitá Solari Locali è un patto sociale tra i cittadini, imprese e amministrazione pubblica.

Sono partner dell’evento di presentazione del convegno Grottaglie Comunità Solare: Teorema spa, Sicurezza Santo srl, ed inoltre Crema Caffè, Despar MGL Supermercati srl, Igea, Supermercati Zizzo.