Grottaglie pronta per la grande festa di San Ciro 2025

L’attesa è ormai alle stelle. Questa sera, nella zona 167 bis, verrà accesa la grande Foc’ra di San Ciro, uno degli eventi più sentiti e partecipati della festa patronale di Grottaglie. In preparazione a questo momento spettacolare, Carlo Caprino è tornato sul posto per raccontare da vicino l’atmosfera che si respira attorno alla maestosa pira di legno, pronta a illuminare il cielo notturno. Il suo racconto è un vero e proprio viaggio dentro la tradizione, un’anteprima imperdibile per chi vuole vivere da vicino l’emozione della serata.

Un video per respirare la magia della Foc’ra

Ogni anno, l’accensione della Foc’ra rappresenta uno dei momenti più suggestivi e simbolici della festa. La gigantesca pira, costruita con cura e dedizione, non è solo un’opera di ingegno, ma anche un simbolo di devozione e comunità. Nel suo video, Carlo Caprino ci porta dentro questa atmosfera unica, mostrandoci i dettagli della struttura, il lavoro di chi ha reso possibile la sua realizzazione e le emozioni di chi aspetta con trepidazione l’inizio della cerimonia.

Gir, come sempre, attraverso immagini e racconti, ci immerge in questa tradizione che si tramanda da generazioni, percependo il significato profondo che la Foc’ra ha per Grottaglie e per i suoi abitanti.

Il programma della serata: un appuntamento imperdibile

La serata sarà scandita da momenti solenni ed emozionanti:

📌 Ore 18:00 – Solenne pontificale nella Chiesa Madre, presieduto da Mons. Ciro Miniero, Arcivescovo Metropolita di Taranto.

📌 Ore 20:00 – Benedizione della Foc’ra e accensione ufficiale nella zona 167 bis, a cura dell’Associazione “Gli Amici della Foc’ra”.

L’accensione della Foc’ra è il momento clou della serata, quando il fuoco inizia a divampare tra le fascine di legno, creando uno spettacolo suggestivo e carico di emozione. Le fiamme che si innalzano verso il cielo rappresentano un’antica tradizione di fede e purificazione, rinnovando ogni anno il legame della città con il suo Santo Patrono.

Guarda il video e preparati a vivere la magia della Foc’ra

Se non hai ancora avuto modo di ammirare da vicino la Foc’ra prima della sua accensione, il video di Carlo Caprino è l’occasione perfetta per scoprire ogni dettaglio di questa maestosa struttura e respirare l’atmosfera che precede l’evento.

Carlo, con il suo stile inconfondibile, ci accompagna tra le fascine, raccogliendo testimonianze, impressioni e racconti di chi lavora dietro le quinte di questa grande festa. Grazie alle sue immagini, possiamo vivere l’attesa dell’accensione con gli occhi di chi ogni anno lavora per rendere questo evento possibile.

Continua a vivere la festa di San Ciro con GIR

L’accensione della Foc’ra è solo uno dei tanti momenti speciali che caratterizzano la festa di San Ciro. La devozione, la tradizione e l’atmosfera unica di questi giorni meritano di essere raccontati e vissuti nel dettaglio. GIR è da sempre al fianco della comunità per documentare ogni attimo della festa, offrendo aggiornamenti, immagini e video esclusivi per chi vuole seguirla da vicino, ovunque si trovi.

Continua a vivere la festa su tutti i canali di GIR, segui gli approfondimenti, i racconti e le dirette sui nostri spazi digitali. Non perderti neanche un momento di questa celebrazione straordinaria: la tradizione continua, e noi saremo qui per raccontarla. San Ciro unisce Grottaglie, e noi la raccontiamo con passione!