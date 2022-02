Pubblicità in concessione a Google

Il Covid e la pandemia sta interessando anche la nostra città e sta mettendo a dura prova il normale svolgimento delle attività causando in queste settimane qualche disagio ai cittadini.

“Nel mese di gennaio abbiamo avviato il servizio di pulizia e spazzamento meccanico delle strade. Un servizio appena partito in alcune zone della città e tanto richiesto dai grottagliesi, garantendo nelle fasi iniziali massima tolleranza. Come ogni nuova attività ha bisogno del giusto rodaggio per andare a regime e in queste settimane stiamo verificando ogni possibile miglioramento come per esempio una rimodulazione delle fasce orarie, circoscrivendo in circa 2 ore la fascia di divieto per ogni subzona, in questo modo si riduce notevomente l’orario in cui non è possibile parcheggiare nelle zone interessate, garantendo meno disagi possibili ai residenti, alle attività e agli occasionali”

Cosi Maurizio Stefani, assessore all’Ambiente di Grottaglie.

E su Covid e ritardi: “Addetti decimati dal virus, ci occupiamo anche della Sanificazione nelle scuole”

“Stiamo facendo il possibile considerando che il virus ha contagiato diversi addetti decimando quindi le risorse umane impiegate e intervenendo sul normale svolgimento dell’attività. Nonostante tutto stiamo cercando di garantire tutti i servizi”.

Il settore Ambiente del Comune di Grottaglie si occupa anche della sanificazione delle aule e degli ambienti scolastici ove si sono registrati casi di contagio.

“Interveniamo con la Teorema nella sanificazione delle scuole ogni volta che si verificano dei casi positivi. Un servizio che si è reso necessario a seguito dello scoppio di questa pandemia. Quando ciò avviene dobbiamo dare delle priorità per garantire innanzitutto le operazioni di sanificazione, poi viene tutto il resto”.