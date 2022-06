Pubblicità in concessione a Google

“Ho firmato l’ordinanza di re-immissione sul territorio di Pumo, domani mattina il nostro amico a quattro zampe tornerà nel quartiere delle ceramiche accompagnando le giornate di cittadini e turisti.”

E’ quanto comunica Vincenzo Quaranta, vice sindaco di Grottaglie, annunciando l’ordinanza.

“Pumo è un cane di quartiere accudito dai cittadini e ben voluto da tutti; ultimamente alcuni atteggiamenti, naturali per un cane, hanno allarmato alcuni concittadini i quali, per dovere civico, hanno segnalato detta situazione agli organi competenti. Pumo sarà re-immesso, quindi, sul territorio e sarà seguito dall’A.N.P.A. Grottaglie in un percorso di rieducazione e mitigazioni di comportamenti simil-aggressivi ad opera di professionisti di educazione cinofila e di un veterinario esperto in comportamento; azione, questa, necessaria ad assicurare l’incolumità di persone ed animali.”

Scrive Quaranta.

“Non è in corso alcun atto persecutorio nei confronti dai nostri cani ma un’azione di monitoraggio atta a migliorare le relazioni uomo-animale della nostra comunità. Ognuno di noi è portatore di sensibilità differenti che devono essere sempre e comunque rispettate nell’interesse e la tutela di tutti.

Mi duole, però, segnalare episodi di “aggressività” da parte di alcuni concittadini che usando parole forti (in alcune circostanze evolute in vere e proprie minacce) hanno accusato chi ha espletato un mero diritto civico.

L’Amministrazione comunale condanna fortemente i comportamenti succitati segnalando gli stessi alle autorità competenti.

Colgo l’occasione per ringraziare l’A.N.P.A. Grottaglie per la proficua collaborazione con l’Amministrazione per il benessere e la salvaguardia dei nostri animali.”

Continua Quaranta.