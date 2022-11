Pubblicità in concessione a Google

“Sono tante le scuole, le associazioni e i cittadini che hanno risposto con entusiasmo all’appello di una marcia della pace nella giornata in cui si commemora la determinazione di donne e uomini pronti a sacrificarsi al servizio della tutela e della sicurezza collettiva e pronti a soccorrere le popolazioni in difficoltà. Domani, alle ore 9:00, ci ritroveremo in Piazza Principe di Piemonte. Ognuno di noi sarà portavoce di un messaggio di pace, di rispetto della diversità, di rifiuto della guerra e di ogni forma di violenza, di odio e discriminazione.”

Informa il sindaco di Grottaglie.

“Alle 10:30 circa il corteo arriverà davanti alla Casa Comunale e proseguirà, accompagnato dal gonfalone della Città di Grottaglie, sino al Monumento ai caduti per rendere omaggio ai nostri caduti in guerra e a tutte le donne e gli uomini che si impegnano per un futuro di pace.”

Conclude D’Alò.