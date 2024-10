Grottaglie rende omaggio a Giacomo Matteotti

Pubblicità in concessione a Google

Il centralissimo Viale Matteotti, oggetto nell’ultimo periodo di un importante restyling, rende omaggio in questi giorni proprio al parlamentare tragicamente scomparso, dopo il rapimento e assassinio, avvenuto il 10 giugno 1924.

Una stele commemorativa in onore di Giacomo Matteotti, a testimonianza del suo sacrificio per la libertà e la democrazia è stata posizionata sul viale grottagliese che porta il suo nome, all’altezza del civico 92.

L’iniziativa è opera dell’Amministrazione Comunale e trova fondamento anche nella volontà di rimediare ad una mancata azione, pensata, avvenuta 100 anni fa. Quale?

Nel giugno del 1924, all’indomani del brutale assassinio di Giacomo Matteotti per mano fascista, il Consiglio Comunale di Grottaglie fu convocato su richiesta dell’opposizione per discutere l’invio di un telegramma di condoglianze alla famiglia del deputato socialista. Tuttavia, per ben due volte, la maggioranza del Consiglio respinse la proposta, e quel telegramma non fu mai inviato.

A distanza di cento anni da quella vicenda, il Circolo ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Grottaglie e l’Amministrazione Comunale hanno deciso di colmare questo vuoto storico con l’installazione di una stele e un convengo a cui ha partecipato la nipote del parlamentare, Elena Matteotti.