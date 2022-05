Pubblicità in concessione a Google

Una Solenne Celebrazione Eucaristica in Piazza Vittorio Veneto questa sera alle 19.30 sarà l’occasione per riabbracciare a Grottaglie S.E. Mons. Salvatore Ligorio, Arcivescovo di Potenza. Nella festa di Maria la famiglia parrocchiale lo incontrerà per i suoi 50 anni di sacerdozio.

Biografia Nato a Grottaglie (TA), arcidiocesi di Taranto, il 13 ottobre 1948; ordinato presbitero il 13 luglio 1972;

eletto alla sede vescovile di Tricarico il 19 dicembre 1997;

ordinato vescovo l’11 febbraio 1998;

promosso a Matera – Irsina il 20 marzo 2004;

trasferito a Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo il 5 ottobre 2015. Attuali incarichi Presidente della Conferenza Episcopale della Basilicata