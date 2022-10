Pubblicità in concessione a Google

Da ierie e sino al 31 ottobre 2022 sarà possibile presentare domanda per l’erogazione dei buoni spesa e del bonus TARI a Grottaglie.

A darne notizia è l’ente sui social. Cerchiamo di capire come funziona il Buono Spesa.

Buoni Spesa

I cittadini potranno fare domanda per l’erogazione dei buoni spesa per famiglie in condizioni di difficoltà economica, causate dalle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19.

Il modulo di domanda può essere trasmesso dal 01/10/2022 entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 30/10/2022 solo ed esclusivamente mediante inserimento on line sul sito www.grottaglie.app

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposita graduatoria, stilata e approvata dal Servizio Sociale Comunale sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità a quelli non già assegnatari di sostegno pubblico sino ad esaurimento della somma di € 109.114,38 (centonovemialcentoquattordici,38) a disposizione.

Come richiedere i Buoni Spesa

La domanda va compilata on line (CLICCA QUI), e prevede la sussistenza di diverse esigenze e requisiti.

Chi può richiedere i Buoni Spesa

Possono richiedere i Buoni Spesa se si hanno questi requisiti:

Stato di necessità o bisogno

Disponibilità finanziaria del nucleo familiare di immediata liquidità/liquidabilità inferiore o uguale a € 3.000,00

Reddito netto (o altre entrate di qualsiasi tipo percepite) relativo all’anno 2021 inferiore o uguale a € 30.000,00

Percettori di forme di sostegno pubblico di qualsiasi genere non superiori a € 500,00/mese

Non aver presentato istanze di benefici economici connessi all’emergenza coronavirus nel mese di Settembre 2022

Percettori di un reddito familiare (mese di Settembre) inferiore a:

per 1 componente € 378,00

per 2 componenti € 630,00

per 3 componenti € 840,00

per 4 componenti € 1.050,00

per 5 componenti € 1.260,00

per 6 componenti € 1.386,00

per 7 o più componenti € 1.512,00