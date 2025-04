Pubblicità in concessione a Google

Finalmente Via Marconi è pronta a riaccogliere il traffico veicolare. I lavori di messa in sicurezza si sono conclusi, e dalla giornata di domani la strada sarà ufficialmente riaperta al transito. Un risultato importante per la città di Grottaglie e per tutti i cittadini e commercianti che operano in una delle vie più trafficate del centro urbano.

Pubblicità in concessione a Google

Il Sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente tutta la comunità per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante il periodo dei lavori: “Finalmente sono terminati i lavori di messa in sicurezza di Via Marconi. Nella giornata di domani sarà riaperta al transito. Voglio ringraziare tutti i commercianti ed i cittadini per la grande collaborazione.”

La riapertura avrà effetti positivi non solo sulla viabilità, ma anche sul tessuto economico e sociale della zona, da sempre cuore pulsante delle attività commerciali cittadine.

L’amministrazione comunale ha già annunciato che nei prossimi mesi verranno programmati ulteriori interventi in altre zone strategiche della città, proseguendo così nel percorso di miglioramento urbano.