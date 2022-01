Pubblicità in concessione a Google

“Il crocifisso non sarà affisso al centro nella sala del Consiglio Comunale di Grottaglie.” E’ quanto comunica in una nota Fratelli d’Italia Grottaglie informando la comunità su quanto avvenuto in massima assise.

La nota di Lenti Vincenzo, consigliere comunale FdI Grottaglie

“Nella seduta di giovedi 20 Gennaio il Consiglio Comunale, infatti, ha respinto con i voti contrari del Sindaco D’Alò Ciro, del Presidente del Consiglio Marangella Aurelio e dei consiglieri di maggioranza Annicchiarico Giovanni, Attanasio Leonardo, Bais Maurizio, Cassese Giuseppina, Carbotti Alessandra, De Carolis Giulio, D’Abramo Gabriele, D’Alò Saveria, Lacava Alessandra, Marchese Giovanni, Mingolla Raffaele, Mirto Simone, Russo Giuseppe, con i voti favorevoli dei consiglieri di minoranza Carrieri Massimo, Gianfreda Ciro, Lenti Vincenzo, Marinelli Giovanni, Ottavio Orlando, Santoro Maria e con l’astensione dei consiglieri di minoranza Donatelli Francesco e Petrarulo Ciro, una mozione presentata da Fratelli d’Italia con la quale impegnava il Consiglio Comunale ad esprimersi sulla opportunità di trovare la sua giusta collocazione del Crocifisso al centro della parete retrostante la postazione del sindaco -ora del Presidente del Consiglio Comunale”.