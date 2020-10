Riparte lunedì 19 ottobre il servizio di refezione scolastica negli istituti di scuola dell’infanzia e primaria della città.

Anche per quest’anno è disponibile l’applicazione SpazioScuola per la gestione dei buoni pasto, che può essere installata gratuitamente su smartphone e tablet da Play Store per i dispositivi Android e App Store per i dispositivi iOS e con la quale è possibile caricare i conti associati ai propri figli iscritti ai servizi di refezione scolastica e trasporto scolastico, inviare la disdetta del pasto, oltre a visualizzare il numero dei pasti consumati, gli addebiti su tutti i servizi fruiti e la corretta acquisizione delle assenze. È possibile effettuare la ricarica dei buoni pasto anche presso le tabaccherie convenzionate della città: Tabaccheria ricevitoria D’Onghia – piazza Regina Margherita, n. 8; Tabaccheria Ricevitoria Campitelli – via Campitelli, 161; Tabaccheria Marconi via Marconi, 75; Tabaccheria Castellana Antonio via Ennio, 154/C; Riv. Tabacchi Di D’ Elia Amato viale Matteotti, 30; Edicola Agorà, piazza San Ciro, 5; Tabaccheria Nionelli via De Gasperi, 60.

“Un momento educativo del quale non potevamo privare i nostri bambini in un percorso scolastico già privato di tanti momenti di socializzazione e condivisione. Il servizio sarà erogato nel pieno rispetto delle linee guida di prevenzione dal contagio da Covid-19. Abbiamo dovuto ritardare l’avvio del servizio per tutelare al meglio i nostri studenti, in quanto l’ufficio lavori pubblici e la ditta che gestisce il servizio aveva richiesto ulteriori giorni per adeguare e completare l’organizzazione del medesimo ai protocolli anti Covid-19 previsti per il settore. Da parte mia un ringraziamento a tutto il settore Istruzione del Comune di Grottaglie, che quest’anno ha svolto un lavoro certamente più complicato rispetto agli altri anni, assicurando la partenza di tutti i servizi pubblici, dalla mensa al trasporto scolastico, in piena sicurezza per i bambini che ne usufruiscono.” Ciro D’Alò, Sindaco Città di Grottaglie