Nel Consiglio Comunale convocato per il 29 dicembre sarà discussa la mozione sul crocifisso presentata da Fratelli d’Italia. E’ quanto annuncia il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.

“Considerato che, la stragrande maggioranza dei nostri concittadini sono di fede Cattolica e, solo da pochi anni, quel simbolo della cristianità è stato relegato in posizione defilata, chiediamo che il Consiglio Comunale si esprima al riguardo, in particolare, che il crocifisso trovi la sua giusta collocazione al centro della parete retrostante la postazione del sindaco -ora del Presidente del Consiglio Comunale-, com’era all’inizio, fin dai tempi della inaugurazione dell’Aula Consiliare.”

Si legge nella nota diffusa da FDI Grottaglie.

“La legittimità dell’esposizione del simbolo del cristianesimo è stata statuita in sede giurisdizionale, ai più alti livelli, vedasi la sentenza emanata nell’anno 2011 dalla Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo relaGrotiva alla controversia < Lautsi vs Italia >, nella quale è stato definitivamente stabilito che l’esposizione del Crocefisso in luoghi pubblici, quali ad esempio le aule scolastiche, non viola le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.”

Conclude la nota.

