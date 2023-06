Grottaglie saluta il prof. Carmelo Costone

Pubblicità in concessione a Google

Si legge autoscuola Metropol, ma in realtà per tutti era semplicemente Carmelo Costone e per tanti anni ha formato giovani e meno giovani guidandoli, e proprio il caso di dirlo, al conseguimento della tanto sospirata patente.

La comunità di Grottaglie saluterà questa mattina, alle ore 9, il prof. Carmelo Costone, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari.

Punto di riferimento del settore per tantissimi anni, è stato tra gli istruttori di autoscuola che con allegria e buone maniere riusciva a preparare gli allievi che intendevano conseguire una patente di guida, dando lezioni pratiche fino al raggiungimento del livello di abilità necessario.

La notizia ha fatto il giro della città e in tanti lo hanno ricordato con grande affetto manifestando vicinanza alla famiglia e in particolar modo alla figlia Claudia, sua prima allieva.

La sua allegria e il suo modo di sorridere alla vita resteranno per sempre scolpiti nel cuore di chi lo ha conosciuto.