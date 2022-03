Grottaglie scende in piazza per dire No alla Guerra

Pubblicità in concessione a Google

Saranno tanti i cittadini, le associazioni, le comunità scolastiche, religiose e gli studenti che, venerdì 25 marzo alle ore 18:00, si daranno appuntamento in Piazza Principe di Piemonte a Grottaglie per dire “no alla guerra”, partecipando alla manifestazione dal titolo “Uniti per la pace”.

Nel corso della manifestazione sono previsti interventi di studenti, docenti e associazioni del territorio, letture di testi intervallati da momenti musicali.

